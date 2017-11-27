Деменко: «Спартак» в первом тайме показал, что это всё-таки чемпионская команда

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко прокомментировал матч между командами в 18-м туре РФПЛ. Красно-белые одержали победу со счётом 3:1.

«Спартак» смог отомстить за поражение в Петербурге. Игра потрясающая, такие матчи смотреть — одно удовольствие. «Спартак» в первом тайме показывал, что команда всё-таки чемпионская. Матч держал в колоссальном напряжении, особенно последние восемь минут.

Конечно, «Зениту» где-то в чём-то не повезло. Но эти команды играют в открытый футбол, они не закрываются. Зрители получили наслаждение. Комментаторы даже говорят, что это лучший матч. Своеобразное «класико». Борьба, жажда, движение на каждом участке поля, видно, что и «Зенит» устал, и «Спартак». «Спартак» действительно заслуженно победил. Понятно, счёт по-разному мог развиваться.

Когда Комбаров упал, я испугался. Когда ребята подбежали и начали открывать рот Диме, подумал, что был произведён сильный удар в голову. Дай бог, чтобы с Димой всё было хорошо. Футбол футболом, игра игрой, но здоровье важнее.



Поведение Паредеса в ситуации, когда Самедов получил жёлтую карточку? Это эмоциональность. Бывают борьба, жёсткие стыки, но такое хамство не красит. Нужно до конца достойно выглядеть, а не просто падать. С другой стороны, начинается ажиотаж. Здесь было приятно смотреть на судью, он хорошо реагировал, успокаивал футболистов.



Каррера брал Пашалича на позицию основного игрока. Но пока он не оправдывает ожиданий. Хотя мы не знаем изнутри ситуацию, он, может, пашет на тренировках, выполняет свои функции, профессионально себя хорошо проявляет. Но Каррера выставляет лучших на матчи. В какой-то степени забитый мяч отодвинет негатив от Пашалича и, возможно, раскрепостит. Я рад за него.

«Спартак» — это коллектив, после победного гола ребята друг к другу побежали. Приятно смотреть такой футбол. Неважно, «Спартак» или «Зенит». Все друг за друга бьются. Хороший матч и атмосфера», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.