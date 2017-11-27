Джикия поблагодарил фанатов «Спартака» за баннер: вы просто топ!

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поблагодарил фанатов клуба, которые назвали решение защитника отвергнуть вариант с переходом в «Зенит» крутым поступком. Болельщики разместили баннер с текстом «Георгий, для современного футбола это крутой поступок! 2022» на домашнем матче РФПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Вы просто топ! С победой, Семья», — написал игрок в «Твиттере».

Известный болельщик красно-белых Сергей Крупский в «Твиттере» ранее охарактеризовал предложение, сделанное «Зенитом» 23-летнему футболисту, как шикарное, но Джикия 20 ноября продлил контракт со «Спартаком» до 2022 года.