Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Гамшик: для меня матчи «Наполи» и «Ювентуса» — это дерби

Футбол

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от матча 15-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус», который состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск.

«Будет отличный футбольный вечер, мы сыграем с одной из сильнейших команд мира. Для меня это дерби. Мы более компактны сзади, меньше пропускаем, и это важно: именно защита выигрывает чемпионаты.

Мы сильны, поэтому почти всегда побеждаем, если не пропускаем. Поздравляю «Наполи» с 25 играми подряд без поражений», — сказал Гамшик в эфире Sky.

Игуаин успешно перенёс операцию на руке
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент