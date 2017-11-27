Гамшик: для меня матчи «Наполи» и «Ювентуса» — это дерби

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился ожиданиями от матча 15-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус», который состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск.

«Будет отличный футбольный вечер, мы сыграем с одной из сильнейших команд мира. Для меня это дерби. Мы более компактны сзади, меньше пропускаем, и это важно: именно защита выигрывает чемпионаты.



Мы сильны, поэтому почти всегда побеждаем, если не пропускаем. Поздравляю «Наполи» с 25 играми подряд без поражений», — сказал Гамшик в эфире Sky.