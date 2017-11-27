Глушаков: у «Зенита» есть такие футболисты, что их в каждом матче надо удалять

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы красно-белых над «Зенитом» (3:1) в матче 18-го тура РФПЛ прокомментировал слова главного тренера гостей Роберто Манчини, который сказал, что Глушаков заслуживал красную карточку.

«Я этого не слышал. Там есть такие футболисты, что их в каждом матче надо удалять. Пусть что хотят, то и говорят.

Неоднозначные трактовки эпизодов арбитрами выводили из себя. Типичны ли уже для футбола хватания за лицо после толчков в грудь? Спросите тех, кто свистел, как это вообще», — передает слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

«Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Локомотива» на 6 баллов. «Спартак» (31) — четвертый.

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