Мертенс: в последнее время «Наполи» отлично удавались матчи против «Ювентуса»

Игрок «Наполи» Дрис Мертенс поделился ожиданиями от матча 15-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус», который состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск.



«У нас был прекрасный 2017 год, но он еще не закончен. Мы должны продолжать в том же духе. Мы надеемся, что 2018 год станет еще лучше, чем тот, который скоро закончится.



В последнее время нам отлично удавались матчи против «Ювентуса», это будет отличная игра, каждый футболист хочет принимать участие в таких матчах», — сказал Мертенс в эфире Sky.

Гамшик: для меня матчи «Наполи» и «Ювентуса» — это дерби