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«Эспаньол» прервал беспроигрышную серию «Хетафе» в чемпионате Испании

Футбол

«Эспаньол» выиграл у «Хетафе» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гости не проигрывали в турнире на протяжении четырех матчей.

В дебюте второго тайма Херар Морено открыл счет, голевой передачей отметился Пабло Пьятти. Экс-игрок «Спартака» Хосе Хурадо отыграл за «Эспаньол» всю встречу.

«Эспаньол» с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе», который также набрал 16 баллов, находится на 12-й строчке.

Испания - Примера. 13-й тур
27 ноября 2017, понедельник. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 – Морено – 55
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