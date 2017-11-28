«Эспаньол» прервал беспроигрышную серию «Хетафе» в чемпионате Испании

«Эспаньол» выиграл у «Хетафе» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гости не проигрывали в турнире на протяжении четырех матчей.

В дебюте второго тайма Херар Морено открыл счет, голевой передачей отметился Пабло Пьятти. Экс-игрок «Спартака» Хосе Хурадо отыграл за «Эспаньол» всю встречу.

«Эспаньол» с 16 очками занимает 13-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе», который также набрал 16 баллов, находится на 12-й строчке.