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Дибала: матч «Наполи» — «Ювентус» не решит судьбу скудетто

Футбол

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от матча 15-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Ювентус», который состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск.

«Этот матч не решит судьбу скудетто. Нам предстоит долгий путь, но между собой сойдутся две команды из числа лучших. Это будет нелегко, мы знаем, что играть в гостях у «Наполи» крайне трудно.

Кого бы я взял из «Наполи» в нашу команду? Никого. Мы хотим выигрывать у лучших. Надо продолжать расти, мы хотим побеждать как можно чаще», — сказал Дибала.

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