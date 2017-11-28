Защитник «Валенсии» Мурильо пропустит до 6 недель из-за травмы паха

Защитник «Валенсии» Джейсон Мурильо получил повреждение паха, утверждает Marca. 25-летний игрок обратился к докторам после матча 12-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0), который состоялся 19 ноября.



В понедельник утром, 27 ноября, Мурильо отправился в Мюнхен, где есть специализированный центр для лечение травм такого вида. Ожидается, что на восстановление колумбийского игрока уйдёт до шести недель.

В текущем сезоне Мурильо провёл 8 матчей в испанской Примере, однако результативными действиями не отметился.