Рейнгольд: к Манчини возникают вопросы — это какой-то непонятный тренер

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недоумение по поводу тактических ошибок «Зенита» в матче 18-го тура РФПЛ с красно-белыми. Команда Роберто Манчини потерпела поражение со счётом 1:3.



«Хочу отметить, что так, как Иванович играл в обороне, в футбол играть нельзя! Центральный защитник, а из-под него забивает Самедов, который никогда в жизни головой играть не умел. Почему так получилось? В эпизоде со вторым пропущенным мячом питерцы просто спали. Клуб такого уровня не может так играть в обороне, поэтому возникают вопросы к Манчини. Я сегодня столько у „Зенита“ тактических ошибок увидел, а ведь мы говорим об одном из лучших клубов страны, но допускались абсолютно детские ошибки. Уровень „Зенита“ колеблется, сегодня одни играют так, а завтра — абсолютно иначе. В каких-то моментах „Спартак“ был на голову сильнее в тактическом плане.



Манчини какой-то непонятный, сухой тренер. Не люблю специалистов, которые никак на происходящее на поле не реагируют. Ощущение, что ему просто по фиг на игру. Всем известен класс этого тренера, но эмоций не хватает. Я не понимаю, почему с первых минут не вышел Ригони. Думаю, руководство „Зенита“ с Манчини за это ещё спросит. Как аргентинец вышел на поле — питерцы и играть стали интенсивнее», — сказал Рейнгольд в интервью порталу Rusfootball.

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