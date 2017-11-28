«Эвертон» провёл переговоры с агентом Фонсеки

Руководство «Эвертона» в поисках главного тренера провело переговоры с агентом наставника донецкого «Шахтёра» Паулу Фонсекой, сообщает Sky Sports. Результаты переговоров неизвестны, однако главным претендентом на пост наставника «ирисок» остаётся Сэм Эллардайс.

23 октября «Эвертон» на официальном сайте объявил, что Рональд Куман покинул должность главного тренера команды. 54-летний специалист работал с «ирисками» с 2016 года.



В настоящее время «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков в 13 матчах. От зоны вылета клуб отделяют 2 балла.