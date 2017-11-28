Тебас: гол Месси видела вся Испания и весь мир

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Лионеля Месси в матче 13-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона» (1:1). В первом тайме мяч после удара аргентинца явно пересёк линию ворот левантийцев, однако главный арбитр встречи Игнасио Вильянуэва и его помощники гол не засчитали. Тебас надеется, что подобных ошибок можно будет избежать благодаря системе видеоповторов (VAR), которую намерены использовать в Примере начиная с сезона-2018/19.

«Этот гол видела вся Испания и весь мир. Если бы я сказал, что гола не было, вы могли бы ответить, что я ослеп. Надеемся, что в следующем сезоне при помощи VAR сможем решить эти проблемы», — приводит слова Тебаса Goal.

Видео незасчитанного гола Месси можно посмотреть на официальном канале Ла Лиги в YouTube.