Врсалько намерен покинуть «Атлетико» и перейти в «Наполи»

Защитник мадридского «Атлетико» Шиме Врсалько собирается в зимнее трансферное окно сменить клубную прописку, сообщает Marca.

Согласно информации источника, футболист планирует пополнить ряды «Наполи», и о своём намерении он уже сообщил руководству испанского клуба. Желание Врсалько обусловлено тем, что в «Атлетико» у него нет соответствующей игровой практики. По итогам 13 туров чемпионата Испании он принял участие лишь в 3 матчах, выйдя на поле в основном составе в 2 из них. Голами и результативными передачами в этих матчах он не отметился.

Действующий контракт Врсалько с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года.