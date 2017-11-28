Зидан: Себальос не собирается падать духом

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан вновь ответил на вопрос о полузащитнике Даниеле Себальосе. У футболиста нет большой игровой практики в «Королевском клубе», но французский специалист подчеркнул, что он не опускает рук.

«Себальос не собирается падать духом. Он только перешёл в «Реал» и отлично работает. Я вижу, что он подходит к делу с большим желанием и энтузиазмом. Слухи о нём не имеют никакого отношения к действительности, поскольку он в оптимальном состоянии», — приводит слова Зидана Marca.

По итогам 13 туров чемпионата Испании Себальос принял участие в 5 матчах, отметившись в них 2 голами.