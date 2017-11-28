Ватцке: в «Боруссии» Д будут играть новые Дембеле и Пулишичи

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке уверен, что его клуб ожидает блестящее будущее. Ватцке считает, что «Боруссия» является очень привлекательным местом для молодых футболистов.

«Боруссия» стоит € 1 млрд, если подойти к вопросу консервативно. Это клуб, в котором будут играть новые Дембеле и Пулишичи. Нас ожидают большие вызовы», — приводит слова Ватцке интернет-портал Goal.

В последнее время немецкая команда не радует своих поклонников игрой и результатами. По итогам 13 туров чемпионата Германии «Боруссия» с 21 очком занимает 5-е место в турнирной таблице.