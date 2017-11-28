Сампаоли: мне не нравится игра сборной Германии

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился мнением об игре некоторых команд, которые считаются в числе фаворитов на предстоящем чемпионате мира в России. Наставник «aльбиселесте» подчеркнул, что его команде предстоит проделать немало работы, чтобы претендовать на мундиале на высокие цели.

«Для меня сборные Бразилии, Испании и Франции на шаг опережают Аргентину. Я имею в виду то, что у них было больше времени на работу. Я не назвал немецкую сборную не потому, что забыл о ней. Просто мне не нравится игра сборной Германии. Наша система игры может меняться. Мы собираемся атаковать шестью футболистами и защищаться четырьмя. Всё зависит от соперника. Иногда можно играть и по системе 2-3-2-3», — цитирует Сампаоли Marca.