Московские фанаты подрались с питерскими, спасая горящую атрибутику. Фотообзор

27 ноября на «Открытие Арене» в Москве «Спартак» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счётом 3:1. В концовке второго тайма дерби двух столиц было омрачено потасовкой болельщиков на трибуне.



Ознакомиться с фотографиями инцидента вы можете в специальной фотогалерее матча «Спартак» – «Зенит», подготовленной фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Дмитрием Голубовичем.

Если у вас не отображается фотоальбом в приложении, перейдите по этой ссылке.