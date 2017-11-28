Маротта уверен, что наличие системы отступных разрушает доверие в команде

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта прокомментировал новый контракт нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и сумму трансферной компенсации за него. Футболист сборной Аргентины продлил соглашение с каталонским клубом до лета 2021 года, а сумма отступных за него теперь составляет € 700 млн.

«Сумма отступных используется в первую очередь в Испании. Я против этого. Когда футболист хочет покинуть свой нынешний клуб, он делает всё возможное, чтобы убедить руководство отпустить его. В результате исчезает доверие во взаимоотношениях между ними», — приводит слова Маротты Mediaset Sport.