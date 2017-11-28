Э. Азар: на тренировках я не выкладываюсь полностью и берегу ноги

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, как работает на тренировках, признавшись, что не выкладывается полностью и старается беречь себя.

«Да, я берегу свои ноги на тренировках. Справедливости ради стоит отметить, что я не полностью выкладываюсь. Некоторые футболисты сходят с ума во время упражнений, но я не хочу, чтобы меня били во время тренировок.

У нас не так много возможности для отдыха, поэтому на тренировках я стараюсь работать вполсилы, чтобы больше отдохнуть, а в играх отдаю всего себя. На поле меня часто бьют по ногам, но это футбол, я не жалуюсь.

Во время тренировок я забочусь о своём теле. Мне повезло, что у меня хорошее здоровье», — цитирует Азара ESPN FC.