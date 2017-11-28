Защитник «Интера»: фанаты «Ниццы» хотели моей смерти

Защитник «Интера» Далберт Энрике Чагас Эстевао рассказал, что, когда играл во Франции за «Ниццу», ему поступали угрозы. Фанаты считали Далберта предателем и желали ему смерти. Произошло это после информации о переходе в «Интер».

«В Ницце некоторые хотели моей смерти. В их глазах я был предателем. Но у меня не было выбора. Это был единственный способ выиграть. Мне было тяжело, но это было необходимо. Моя совесть чиста», — цитирует Далберта France Football.

Далберт был куплен у «Ниццы» за € 20 млн. В текущем сезоне итальянской Серии А защитник принял участие в 5 матчах.