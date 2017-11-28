Халк включён в символическую сборную азиатской Лиги чемпионов

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, известный в России по выступлению за «Зенит», включён в символическую сборную Азиатской Лиги чемпионов. Китайский клуб дошёл до полуфинала турнира, где по сумме двух матчей уступил «Урава Ред Даймондс» (1:2).

Символическая сборная АФК:

Вратарь: Яссер Абдулла Аль-Мойсалем («Аль-Ахли»).

Защитники: Мохаммед Аль-Бурайк, Усама Хавсави (оба – «Аль-Хиляль»), Фэн Сяотин («Гуанчжоу Эвергранд»), Хоссейн Махини («Персеполис»).

Полузащитники: Омар Абдулрахман («Аль-Айн»), Паулиньо, Алан (оба — «Гуанчжоу Эвергранд»), Карлос Эдуардо («Аль-Хиляль»).

Нападающие: Халк («Шанхай СИПГ»), Омар Хрибин («Аль-Хиляль»).