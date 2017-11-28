Сёмин: Фернандеш после матча с трудом дышал, хорошо, если бронхи не застудил

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после выездного матча 18-го тура российской футбольной Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск» высказал мнение по поводу условий, в которых пришлось играть командам. Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 2:1.

«В Хабаровске я играл. Приезжал как игрок новосибирского клуба, в 70-х. Я тогда провёл год во второй союзной лиге. Центр прежний — три улицы на холмах от Амура и два бульвара. Стадион с тех пор заметно похорошел, мы жили в прекрасной гостинице, но играть тут в конце ноября нельзя.



В сложившейся ситуации вы бы могли быть гибче. Можно было пожалеть игроков. Я прекрасно понимаю, что вопрос проведения матча в Хабаровске с нами, лидерами чемпионата, был вопросом отчасти даже репутации для всего региона, не только клуба. Вот только Хабаровск в ноябре не то место, где надо играть в футбол. У вас, по-моему, так мало зрителей в этом сезоне ещё не было.



«Локомотив» предлагал играть этот матч в Махачкале, зрителей было бы мало, согласен. Зато игроков бы сберегли. У вас Федотов ушёл с поля по травме, у нас у Игнатьева проблемы. Фернандеш после матча с трудом дышал. Хорошо, если не заболел, бронхи застудив. Хабаровск — приятный город, чистый, центр ухоженный. Уверен, руководители региона хотят, чтобы у их команды всё было хорошо. Но играть в Хабаровске в футбол нужно в апреле, в августе, в сентябре. А в ноябре надо в Махачкале играть, в Краснодаре. Надеюсь, этот случай заставит нас всех задумать как жить дальше. Холодно в ноябре не только в Хабаровске, в декабре у нас ещё два тура. Пусть клубы сообща задумаются о будущем. О том, как сделать, чтобы избежать впредь подобных ситуаций», — цитирует Сёмина пресс-служба хабаровского клуба.