У Д. Комбарова после матча с «Зенитом» диагностирован перелом ребра

Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, травмировавшийся в концовке матча 18-го тура РФПЛ с «Зенитом» (3:1), выбыл из строя ориентировочно до конца 2017 года.



Комбаров получил удар коленом в столкновении с полузащитником Эмилиано Ригони и смог покинуть поле только на электрокаре в сопровождении врачей. Это случилось на второй добавленной к матчу минуте.



Со стадиона футболист был немедленно отправлен на медицинское обследование, которое выявило у него перелом девятого ребра.



Как сообщил руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, лечение Комбарова займёт около месяца.

До конца года «Спартаку» осталось провести в РФПЛ два матча: в гостях с «Арсеналом» (1 декабря) и дома с ЦСКА (10 декабря). Кроме того, 6 декабря спартаковцам предстоит сыграть в гостях с «Ливерпулем» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.