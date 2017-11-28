«Енисей» проведёт три сбора в Турции

«Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева проведёт сборы в Турции. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Пока же команда ушла в отпуск.

В декабре игроки начнут работу по индивидуальной программе, а перед весенней частью сезона команда отправится в Турцию. Первый сбор пройдёт в Белеке c 17 января по 2 февраля. Второй в Сиде с 6 по 15 февраля. Третий с 15 по 24 февраля в Белеке.



«Учитывая значимость весенней части чемпионата, хочется тщательно подготовиться к решающему отрезку зимой. Именно поэтому мы отказались от участия в Кубке ФНЛ. На этом турнире игры через три дня на четвёртый и как следствие высокая нагрузка на футболистов и риск травм, – рассказал Аленичев.