Стало известно условие автоматического продления контракта Рыжикова с «Рубином»

Стало известно условие автоматического продления контракта вратаря Сергея Рыжикова с «Рубином». Договор 37-летнего вратаря истекает летом 2018 года и действует по схеме «1+1». Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
Автоматическое продление в конце сезона будет возможно только в том случае, если вратарь проведёт минимум 70% всех матчей команды в чемпионате России сезона-2017/18.
На данный момент Рыжиков сыграл 12 матчей, в которых пропустил 12 мячей. Таким образом, для продления контракта Рыжикову нужно сыграть ещё 9 матчей в оставшихся 12 турах.
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