Рохо: Моуринью просит нас с Ибрагимовичем не убивать друг друга на тренировках

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо рассказал о возвращении в строй нападающего Златана Ибрагимовича, который из-за тяжёлой травмы не выступал с апреля нынешнего года, а также рассказал о роли наставника манкунианцев Жозе Моуринью в своём развитии.

«Моуринью всегда счастлив быть рядом с игроками, он мне очень помог, он хочет развить все мои лучшие качества. Он всегда просит во время тренировок играть спокойнее, потому что мы с Иброй убиваем друг друга.



Ибрагимович — потрясающий персонаж, он просто феномен, он зверь, который идёт вперёд и хочет выиграть всё», — цитирует Рохо Clarin.