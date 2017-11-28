Начала работу служба поддержки по вопросам бесплатного проезда во время ЧМ-2018

Начала работу телефонная линия службы поддержки по вопросам бесплатного проезда для болельщиков чемпионата мира 2018 года в Российской Федерации. Болельщики могут получить консультацию по вопросам бесплатного проезда к местам проведения соревнований по телефонам +7 (495) 741-18-18 и 8 (800) 775-20-18, сообщается в пресс-релизе АНО «Транспортная дирекция — 2018».



Сегодня обслуживание клиентов осуществляется на двух языках: английском и русском. После Нового года количество языков будет увеличено. Также для вопросов болельщиков доступна электронная почта службы поддержки support@transport2018.com.



С момента открытия специалисты контакт-центра обработали уже более 100 звонков, большая часть которых была связана с оформлением бесплатного проезда и маршрутами внутри городов-организаторов. Получить помощь в выборе оптимального маршрута на бесплатном транспорте, разобраться с оформлением необходимых документов и с условиями предоставления права бесплатного проезда можно круглосуточно и без выходных.



Кроме того, операторы службы поддержки готовы оказать помощь в бронировании специализированных мест для людей с ограниченными возможностями.



Для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID). Именно эти документы дают право на бесплатное передвижение между городами ЧМ-2018 и внутри них.

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