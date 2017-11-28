Черчесов: с Аргентиной недоработали — работа тренера по физике ушла в песок

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как тренерский штаб сборной следил за выступлениями полузащитника Далера Кузяева, а также проанализировал товарищеские матчи с командами Аргентины (0:1) и Испании (3:3).



Об этом Черчесов поведал на совместном семинаре РФС и компании Technogym на тему «Актуальные аспекты физической подготовки в футболе», который прошёл на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

«Далер Кузяев с первого дня был у нас в списке, но мы ждали момента, когда его пригласить. Мы следили за ним, «Ахмат» нам давал информацию, а он проявлял себя. Вот выбрали момент, когда его пригласить, и он приехал и показал себя. Уделяем психологии большое внимание. Ты не можешь быть психологически сильным, если физически слаб.

В игре с Аргентиной мы немного недоработали, поэтому работа тренера по физподготовке ушла в песок. Когда цифры пришли – мы такой матч ещё не проводили. С испанцами мы бегали меньше, но хорошо сработали, и эффект от матча другой, его по-другому восприняли. Футбол — это не только бег, это ещё и интеллект.

Что касается индивидуальных тренеров, я ко всем отношусь нормально. Но если я узнаю, что мой врач не знает, к кому ещё ходит мой футболист, – это плохо. Я могу дать установку, а футболист потом звонит своему тренеру? Нет, так не бывает. Но у многих игроков есть свои тренеры по физической подготовке или массажист. Мы не против, но просим об открытости, чтобы владеть всей информацией. Это нормальная ситуация, главное знать, чем футболист занимается со своими специалистами», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.