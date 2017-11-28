Санкт-Петербург 7 декабря может получить право провести матч открытия ЧЕ-2020. В этот день состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, которое пройдёт в штаб-квартире Европейского футбольного союза в Ньоне.

Основные пункты повестки: подтверждение или замена Брюсселя в качестве принимающего города. Жеребьёвка для определения пар городов-хозяев. Выбор города для матча открытия. Кандидаты: Амстердам, Брюссель, Глазго, Рим и Санкт-Петербург. Жеребьёвка и процедура составления календаря группового этапа Лиги наций УЕФА—2018/19.