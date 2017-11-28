Шершун: сейчас по политическим причинам в Россию бы играть не поехал

Бывший защитник сборной Украины Богдан Шершун, который с 2002 по 2005 год выступал за ЦСКА, признался, что сейчас играть в Россию не поехал бы. Причина тому – политическая ситуация.

«Нет, это было бы неправильно. Именно по политическим причинам. Раньше об этом не было и речи, а сейчас всё иначе», — цитирует Шершуна «Команда № 1».

Богдан Шершун провёл за ЦСКА 76 матчей и забил 2 гола. Вместе с «армейцами» украинец дважды выиграл чемпионат России и Кубок страны, а также один раз Кубок УЕФА. Ранее Шершун поддержал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, которого критикуют за плохое выступление в Лиге чемпионов.