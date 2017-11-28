Черчесов: к скандалу с допингом сборная России не имеет никакого отношения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу скандала, связанного с допингом. Об этом Черчесов рассказал в ходе совместного семинара РФС и компании Technogym на тему «Актуальные аспекты физической подготовки в футболе», прошедшего на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что его клиент готов выйти на связь с ФИФА. На прошлой неделе в британских СМИ сообщалось, что ФИФА хочет связаться с Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.

В интервью Sportsmail Уолден заявил, что Родченков готов говорить с ФИФА, а также что у Григория есть доказательства того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной России, были клиентами государственной допинг-программы.



«Мы к скандалу с допингом отношения не имеем, потому что практически на каждый матч сборной к нам приезжают допинг-офицеры. Приезжают когда хотят, во сколько хотят, берут допинг-пробы у кого хотят. В Краснодаре вообще у всех взяли. Мы открыты, ни одного нарекания к нам нет и не было», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.