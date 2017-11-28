Кавазашвили: честно скажу, «Спартак» не сумеет стать чемпионом

В прошлом дважды лучший вратарь СССР, а ныне известный футбольный специалист Анзор Кавазашвили высказал мнение по поводу прошедшей встречи 18-го тура РФПЛ «Спартак» — «Зенит» (3:1) и оценил уровень судейства Виталия Мешкова.

«Судейство было великолепным в матче! Для Манчини проигрыш в день рождения – это удар. Он не ожидал, что команда проиграет. Зенитовцы иногда превосходили москвичей по контролю мяча на футбольном поле. У питерской команды отличный набор футболистов, особенно в центральной зоне, на позиции полузащитников. Они молодцы, играют хорошо. Могли забить, если бы до конца стиля придерживались. «Спартак» должен был отыграться за то, что он получил пять мячей в ворота в Санкт-Петербурге. Это был раздражитель. Команда смогла использовать всю свою мощь, которая у них имеется, – двойка центральных нападающих Зе Луиш и Квинси Промес.

Зе Луиш – это находка! Я считаю, что в нашем чемпионате нет такого центрального нападающего. Нашим футболистам нужно учиться. Артёму Дзюбе, который всё меньше играет на подобной позиции в Зените», надо прибавлять в скорости и в движении. Тогда он вернёт свою былую форму, когда именно он был лучшим российским центральным нападающим.

Спартаковская полузащита сыграла неплохо. Может, Глушаков немного сбавил на позиции «дирижёр» команды. Ему приходилось применять недозволенные приёмы для того, чтобы компенсировать осечки, которые он допускал. Хочу поблагодарить вратарей, они показали достаточно красивую игру. Селихову пришлось хорошенько потрудиться, пропущенный гол – это не его вина.

Честно скажу, «Спартак» не сумеет стать чемпионом. Я чувствую по игре, они уже начинают немного выдыхаться к концу второго тайма. Надежда только на великолепных нападающих.

Пашалич – талантливый парень, но не россиянин. Мы рады, что он есть. Когда Пашалич будет больше появляться на поле, станет очень хорошим полузащитником. Гол великолепный забил, не ударил по мячу, а подсёк его и через Лодыгина перебросил. Поставил точку в матче среди двух столиц России», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.