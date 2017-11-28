Геркус: впервые Новый год «Локомотив» встретит лидером РФПЛ, катим дальше

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус подвёл краткий предварительный итог выступления своей команды в нынешнем календарному году. В 18-м туре «железнодорожники» на выезде обыграли «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1.

«Впервые в истории Новый год и Рождество „Локомотив“ встретит лидером РФПЛ. Катим дальше», — написал президент столичного клуба в своём «твиттере».

После 18 туров «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ первое место, опережая идущий на втором месте «Зенит» на шесть очков, и уже точно не упустит лидерства по итогам оставшихся двух туров в 2017 году.