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Филипе Луис собрал кубик Рубика в прямом эфире

Футбол

Защитник «Атлетико» Филипе Луис в эфире одной из передач на испанском телевидении собрал кубик Рубика. Своё увлечение футболист объяснил любовью к науке. Также бразилец поведал, что ему очень нравится кино и в его коллекции более 2000 фильмов.

«Чтобы заполучить некоторые фильмы, мне пришлось совершить сумасшедшие вещи. Мне нравится кино, но я также изучаю и другие вещи. Например, мне нравится наука. Футболисты в наши дни – умные люди и не тратят все деньги на покупку автомобилей», – отметил Луис.

Источник отмечает, что Филипе Луис собрал кубик Рубика в ходе беседы.

Видео, на котором Филипе Луис собирает кубик Рубика, можно посмотреть в «твиттере» Late Motiv #0.

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