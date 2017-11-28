Боярский: обидно, что в «Зените» столько легионеров, хотелось бы увидеть своих

Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Спартака» (1:3) в матче 18-го тура РФПЛ, а также выразил сожаление, что в составе «Зенита» играют много легионеров.

«Игра была достаточно интересной, но счёт говорит сам за себя. У Манчини был день рождения, он, наверное, думал, что его замечательно отпразднует, но ему это дело подпортили. Переживания были ужасные, обида большая. Кришито забил великолепный гол, но удача была на стороне «Спартака». Они играли азартно. Интрига в противостоянии осталась, от этого всегда получаешь удовольствие.

Не думаю, что все шишки свалятся на Манчини. С изменением тренера не изменится игра. Это футбол. Сегодня выиграли, завтра проиграли. Аргентинцы достойно выглядели, высокого класса профессионалы. Жаловаться на их присутствие в «Зените» никому не придёт в голову, по крайней мере мне. Я с огромным удовольствием смотрю на этих футболистов с прекрасной техникой и ударом. Они оправдывают своё появление в «Зените». Проигрыш есть проигрыш. Это не «Зенит» проиграл, а «Спартак» выиграл.

Обидно, что в «Зените» столько зарубежных игроков, хотелось бы увидеть своих. Наши игроки и тренеры должны совершенствоваться. Растут ли они рядом с легионерами? У нас был Халк, не могу сказать, что рядом с ним кто-то сильно вырос. Есть прекрасное приобретение – Саша Кокорин. Он прибавляет, да, не забил «Спартаку», но играл полезно.

Может быть, Манчини не совсем правильно руководил, что-то надо было сделать по-другому, чтобы команда не проиграла с таким счётом. Замены не совсем были логичны. Жирков не мог догнать быстро бегущих. Но это на мой дилетантский взгляд. От любви до ненависти и у нас, болельщиков, и у руководящих один шаг. Стоит ли давать деньги Манчини на покупку новых игроков? Я думаю, да. Надо что-то делать. Либо тренера менять, либо выполнять то, что он требует.

ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Зенит» — претенденты на чемпионство. Это вечный спор. У «Зенита» есть надежда пробраться к высоким местам. Посмотрим, как команда 2-го числа сыграет. Надо набирать очки, потом уже поздно будет», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.