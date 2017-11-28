Болельщики команды из Судана вывесили баннер с Гитлером

В Судане болельщики команды «Аль-Хиляль» из города Омдурмана перед одним из матчей развернули огромным баннер с изображением Гитлера. При этом фанаты использовали файеры, чтобы подсветить его в тёмное время суток.

Как сообщает Infobae, полиция не стала вмешиваться, чтобы не создавать беспорядков, а телевидение не стало показывать кадры, которые распространялись через социальные сети среди фанатов. При этом футболисты подошли к трибуне и попросили снять баннеры и потушить все файеры.

«Аль-Хиляль» — одна из самых титулованных команд в Судане, завоевала 27 титулов, была двукратным финалистом Кубка африканских чемпионов.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Casual Ultra.