Червиченко: «Спартак» обыграл «Зенит» в валянии на газоне в последние 20 минут

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение по поводу прошедшей встречи 18-го тура РФПЛ, в которой красно-белые на своём поле обыграли «Зенит» со счётом 3:1.



«Не скажу, что вчера «Спартак» был намного сильнее «Зенита». Если посмотреть на итоговый счёт, то получается – да. А по ходу игры – не уверен, что спартаковцы превзошли питерский клуб на всех участках поля и по всем компонентам. В чём «Спартак» точно выиграл, так это в валянии на газоне в последние 20 минут. В принципе игра была вполне хорошая и достойная. На загляденье были мячи: первый, второй. Хотелось уже петь какие-то хвалебные оды, но абсолютно не украшающие команду стенания на газоне смазали всё впечатление. Чемпион не должен так вымучивать победу. Скажем так, вчерашний результат больше на руку «Локомотиву»: он получил то, о чём мечтал.



Акции Роберто Манчини резко падают в России. «Зенит» в принципе не знает, что делать на поле. У команды две ситуации. Либо игроки атакующей группы, которые должны просто заканчивать голевые комбинации, – Кокорин, Дзюба – начинают мучительно пытаться вырвать мяч в середине поля и скреативить что-то самостоятельно, либо эти дурные навесы, которые хорошего вратаря в воротах соперника, такого как Селихов, успевающего и кофейку попить, и газету почитать, заставляют выйти и перехватить эту передачу, а затем снова спокойно отдыхать. Всё, что мы увидели вчера в исполнении зенитовцев, – дурные навесы, которые позволили Селихову не замёрзнуть", — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

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