Каннаваро предложил выдвинуть Буффона на пост президента итальянской федерации

Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро, а ныне главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд», говоря о проблемах в итальянском футболе, предложил выдвинуть вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона на пост президента Итальянской федерации футбола. Напомним, что летом 2018 года Буффон планирует завершить карьеру игрока.

«Италия выиграла четыре чемпионата мира, нас уважают. В течение многих лет мы были ориентиром. Победа в 2006 году больше навредила нам, чем помогла, мы перестали смотреть на молодёжные команды. Единственная модель, которой нужно следовать, – немецкая.

Нужно научиться основам техники, координации. Сегодня я вижу футболистов, которые просто избавляются от мяча, не зная, что делать. Нужно делать ставку на развитие местных футболистов. Если иностранный не лучше, следует отдавать предпочтение итальянцу.

У нас есть много бывших футболистов, таких как Баджо или Паоло Мальдини, но мы скрываем их. Давайте выдвинем Буффона на пост президента Федерации футбола Италии. Вижу его будущее и будущее Пирло на руководящих постах», — цитирует Каннаваро Corriere della Sera.