Маклаков: надеюсь, Дзюба неумышленно наступил на шарф «Спартака»

Известный актёр и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков прокомментировал новость о том, что бывший нападающий красно-белых Артём Дзюба, который ныне выступает за «Зенит», наступил на шарф «Спартака» в проигранном матче 18-го тура РФПЛ (1:3).

«Если Артём сделал это специально, то пусть его совесть поговорит с ним. Это некрасиво. Но я думаю, что Дзюба неумышленно наступил. Надеюсь, что это так», — сказал Маклаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за красно-белых до 2015 года.

Видео можно посмотреть на Youtube-канале Mikey Smalling.