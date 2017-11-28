В московском метро сегодня презентовали поезд с символикой чемпионата мира 2018 года, который будет проходить в России. Такой поезд будет ходить по кольцевой линии столичного метрополитена.

«Сейчас сяду в метро и отправлюсь в его первое путешествие. Мы знаем, что это самый популярный вид транспорта в Москве. Каждый день 9 миллионов человек смогут прикоснуться к чемпионату мира-2018», — передаёт слова генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.



В московском метро представили поезд с символикой чемпионата мира—2018 Фото : «Чемпионат»

Матчи чемпионата мира в следующем году пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге. Жеребьёвка финальной стадии турнира состоится 1 декабря.