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В московском метро представили поезд с символикой чемпионата мира—2018

Футбол

В московском метро сегодня презентовали поезд с символикой чемпионата мира 2018 года, который будет проходить в России. Такой поезд будет ходить по кольцевой линии столичного метрополитена.

«Сейчас сяду в метро и отправлюсь в его первое путешествие. Мы знаем, что это самый популярный вид транспорта в Москве. Каждый день 9 миллионов человек смогут прикоснуться к чемпионату мира-2018», — передаёт слова генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

В московском метро представили поезд с символикой чемпионата мира—2018

В московском метро представили поезд с символикой чемпионата мира—2018

Фото: «Чемпионат»

Матчи чемпионата мира в следующем году пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге. Жеребьёвка финальной стадии турнира состоится 1 декабря.

Центральной фигурой официального плаката ЧМ-2018 стал Лев Яшин
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