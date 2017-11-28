«Сток Сити» объявил о продлении контракта с 36-летним Краучем

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч продлил контракт со «Сток Сити». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новый договор рассчитан до лета 2019 года, в то время как прежний контракт английского футболиста истекал по окончании сезона-2017/18.

Питер Крауч играет за «Сток Сити» с 2011 года, куда за € 11,3 млн перешёл из «Тоттенхэм Хотспур». В текущем сезоне нападающий принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги и забил 3 гола. Во всех играх чемпионата Англии Питер Крауч выходил исключительно на замену.