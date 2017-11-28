Широков: «Спартак» целенаправленно бил в слабые точки, которые есть у «Зенита»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ, в котором красно-белые на своём поле выиграли у сине-бело-голубых со счётом 3:1.

«Я бы не стал перекладывать всю вину на тренера. «Спартак» грамотно использовал возможности, которые у него были. «Зенит» оставлял много свободных зон между линиями, чем спартаковцы пользовались. Игроки атаки «Спартака» достаточно мастеровиты, чтобы реализовать такое преимущество.



Я ждал, что будет более-менее равная игра. В целом она и была равной, но «Спартак» целенаправленно бил на те слабые точки, которые есть у «Зенита». Я бы сказал, что «Спартак» победил заслужено — он знал, что хочет, и реализовал собственные возможности», — сказал Широков в интервью «Чемпионату».

Видеообзор матча «Спартак» — «Зенит» можно посмотреть на «Чемпионате».