Мутко: если мы так на допинге играем, то что будет без допинга?

Президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу скандала, связанного с допингом. Ранее Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, заявил, что его клиент готов выйти на связь с ФИФА. На прошлой неделе в британских СМИ сообщалось, что ФИФА хочет связаться с Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе.



В интервью Sportsmail Уолден заявил, что Родченков готов говорить с ФИФА, а также что у Григория есть доказательства того, что десятки российских футболистов, в том числе игроки сборной России, были клиентами государственной допинг-программы.

«Мы ничего не боимся. Это всё абсолютные домыслы, попытка сфабриковать. Я вам просто скажу: если мы так на допинге играем, то что будет без допинга? Поэтому всё это глупость абсолютная. В мировом спорте создают общественное мнение. Раз политика, значит всё делают медиа, вы это делаете. А если вы делаете, то делаете это красиво. Вот образ создан, и уже никто доказательств не читает. На чемпионате мира в 2014 году, мы имеем все заключения, что спортсмены проходили допинг-пробы, тесты сдавали после каждой игры», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Видео смотрите на «Чемпионате».

