Марсело заплатит почти € 500 тыс. за неуплату налогов

Защитник мадридского «Реала» Марсело согласился заплатить чуть менее € 500 тыс. в испанскую казну после признания в мошенничестве, связанного с неуплатой налогов, сообщает AS. Издание отмечает, что слушания по этому делу состоялись сегодня, 28 ноября, в Мадриде и продлились около 10 минут.

Бразильский футболист нарушил закон в 2013 году, после чего налоговые органы страны потребовали от игрока мадридской команды € 400 тыс. Отметим, что два года назад Марсело уже имел подобные проблемы, но тогда дело было закрыто.