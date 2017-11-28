«Валенсия» отдала чилийца Орельяну в аренду «Эйбару»

«Валенсия» на своём официальном сайте объявила, что достигла договорённости о переходе полузащитника Фабиана Орельяны в «Эйбар» на правах аренды до конца текущего сезона. Чилийский футболист в ближайшие дни пройдёт медосмотр и начнёт тренироваться в составе «Эйбара», а выступать за команду сможет начиная с 1 января, когда откроется зимнее трансферное окно.

По данным AS, «Эйбар» заплатил за аренду Орельяны € 400 тыс., а выкупить его контракт по окончании сезона может за € 2 млн.

В текущем сезоне 31-летний Орельяна не провёл ни одного матча за «Валенсию» в чемпионате Испании. Он перебрался в стан «летучих мышей» в феврале этого года.