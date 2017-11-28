«Арсенал» объявил о назначении бывшего спортивного директора «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» официально объявил о назначении Рауля Санллехи, который до последнего времени занимал пост спортивного директора «Барселоны».

Контракт испанца с каталонским клубом закончится 1 декабря, и в феврале он приступит к работе в «Арсенале».

Санллехи, работавший в «Барселоне» последние 14 лет, в «Арсенале» будет вести переговоры по трансферам вместе с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером и исполнительным директором клуба Иваном Газидисом. Санллехи также будет представлять «Арсенал» на уровне международных и местных руководящих органов.

Как сообщалось ранее, «Арсенал» выиграл борьбу за Санллехи у «Манчестер Сити», который тренирует бывший наставник «Барселоны» Хосеп Гвардиола.

Санллехи был одним из людей, которые поспособствовали переходу Неймара в 2013 году из «Сантоса» в «Барселону».