Месси вместе с семьёй посетил Деревню Санта-Клауса в Финляндии

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде предоставил лидеру команды Лионелю Месси небольшой отпуск в начале этой недели. Аргентинец решил воспользоваться им, чтобы отправиться вместе с женой Антонеллой Рокуццо и сыновьями Тьяго и Матео в Деревню Санта-Клауса в Финляндии.

Как сообщает интернет-издание Sport, Месси вернётся в расположение «Барселоны» завтра, 29 ноября. «Барселона» в этот день сыграет в Кубке Испании с «Мурсией» (начало — в 21:30 мск).

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Антонеллы Рокуццо.