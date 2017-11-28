Буффон назван лучшим игроком года в Италии, Сарри – лучшим тренером

В Италии на футбольной церемонии Gran Gala del Calcio вручили индивидуальные награды по итогам 2017 года.



Лучшим вратарём и лучшим футболистом был назван 39-летний Джанлуиджи Буффон. «Ювентус», за который он выступает, признан лучшей командой года. Лучшим тренером стал Маурицио Сарри, работающий с «Наполи».



Также была представлена символическая сборная года, в которую вошли следующие футболисты: Буффон, Дани Алвес («Ювентус», сейчас — «ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус», сейчас — «Милан»), Калиду Кулибали («Наполи»), Алекс Сандро («Ювентус»), Раджа Найнгголан («Рома»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Марек Гамшик, Дрис Мертенс (оба — «Наполи»), Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (оба — «Ювентус»).

Буффон: если в Италии не будет вратарей и я понадоблюсь, то вернусь и в 60 лет