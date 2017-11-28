Черышев досрочно покинул тренировку «Вильярреала» из-за ушиба правой лодыжки

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев досрочно завершил сегодняшнюю утреннюю тренировку команды. Россиянину пришлось покинуть занятие из-за ушиба правой лодыжки, информирует AS.

Сообщается, что участие Черышева в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной» (30 ноября) находится под вопросом. Вскоре медицинский штаб «Вильярреала» проведёт осмотр 26-летнего футболиста, чтобы оценить степень серьёзности его травмы.

В текущем сезоне Черышев провёл семь матчей в чемпионате Испании (один — с первых минут) и отдал одну голевую передачу. Хавбек пропустил более половины прошлого сезона из-за травмы ноги.