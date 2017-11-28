Лунёв: я не сторонник крика на полевых игроков, «пихать» никому не нужно

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал, как реагирует на свои ошибки, а также поделился мыслями о взаимодействии с полевыми игроками.

«После каждой игры я разбираю свои действия и всегда нахожу моменты, в которых можно было сыграть иначе, лучше, избежать пропущенных мячей. Конечно, виню себя в определённой степени, но в то же время нельзя заниматься чрезмерным самоедством, от этого будет только хуже. Допустил ошибку — надо её проанализировать и не повторять в дальнейшем.

Бывают ли в игре ситуации, когда языковой барьер между игроками мешает? Нет, основные команды все знают что на русском, что на английском — слева, справа, сзади, пас, вперёд, один. Иногда у людей возникает вопрос — на каком языке должны идти подсказки? С одной стороны, мы живём в России. В то же время «Зенит» — большой европейский клуб, выступающий в еврокубках, а значит, его игроки должны в определённой мере знать английский. На тренировках мы общаемся на разных языках, а вообще есть универсальный метод — язык футбола. Его знают все без исключения.



Я не сторонник крика на полевых игроков. «Пихать» никому не нужно, моё дело — в нужный момент подсказывать. На ошибки после матча укажет тренер, я же должен помогать партнёрам этих ошибок избегать — чтобы не заигрывались, игроков не теряли. Позиция вратаря позволяет видеть всю ширину поля. Так что я больше стараюсь подсказывать, чем высказывать», — цитирует Лунёва сайт «Зенита».