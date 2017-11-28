Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Де Росси, ударивший игрока «Дженоа» по лицу, дисквалифицирован на два матча

Футбол

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси дисквалифицирован на два матча за своё поведение в матче 14-го тура итальянской Серии A c «Дженоа» (1:1).

Де Росси на 69-й минуте ударил нападающего «Дженоа» Джанлукe Лападулу по лицу в своей штрафной площади. Судья после просмотра видеоповтора удалил Де Росси и назначил пенальти.

34-летний футболист был признан виновным в серьёзном неспортивном поведении и теперь пропустит матчи со СПАЛ и «Кьево».

Напомним, что Де Росси после матча извинился за свой поступок.

Видео эпизода доступно в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент