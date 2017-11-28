Де Росси, ударивший игрока «Дженоа» по лицу, дисквалифицирован на два матча

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси дисквалифицирован на два матча за своё поведение в матче 14-го тура итальянской Серии A c «Дженоа» (1:1).

Де Росси на 69-й минуте ударил нападающего «Дженоа» Джанлукe Лападулу по лицу в своей штрафной площади. Судья после просмотра видеоповтора удалил Де Росси и назначил пенальти.

34-летний футболист был признан виновным в серьёзном неспортивном поведении и теперь пропустит матчи со СПАЛ и «Кьево».

Напомним, что Де Росси после матча извинился за свой поступок.

Видео эпизода доступно в «Твиттере».